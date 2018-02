di E.B.

TRIESTE - Ha creato non pochi disagi al traffico veicolare l'che ha visto coinvolte un'auto equesta mattina, attorno alle 10.30, in via Valerio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno trovato il camion - guidato da un 42enne e fortunatamente vuoto, in bilico tra la strada e un fossato. Considerata la complessità dell’intervento e per operare in completa sicurezza i vigili del fuoco hanno lavorato con due autogru (una del comando di Trieste e una giunta in supporto dal comando di Gorizia).Particolarmente difficoltosa è stata la rimozione della cisterna. Sul posto anche una squadra ordinaria del comando di Trieste. L’intervento è terminato alle 15 circa. Per tutta la durata delle operazioni la Via Valerio è rimasta chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Locale. Fortunatamente l'incidente non ha registrato feriti: secondo le prime ricostruzioni, l'autobotte avrebbe tamponato una Fiat Punto dell'azienda sanitaria guidata da una donna di 44 anni. Il camionista sarebbe dunque finito contro due auto in sosta arrestando la sua corsa sul ciglio della carreggiata.