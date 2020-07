Schiamazzi e festa in casa nella notte: nei guai una 40enne

TRIESTE - Nelle prime ore di oggi 4 luglio la Polizia di Stato ha denunciato per disturbo del riposo delle persone una donna di quarant’anni originaria di Santo Domingo Il fatto è successo in uno stabile di strada Vecchia dell’Istria. Sul posto una Volante della Questura a seguito di alcune segnalazioni giunte alla sala operativa tramite il 112 di persone rumorose e schiamazzi. Già due ore prima gli operatori si erano recati sul posto ed avevano constatato che si stava svolgendo una festa in casa e avevano invitato i partecipanti a rispettare il diritto al riposo. Dopo le formalità di rito, la donna è stata denunciata. © RIPRODUZIONE RISERVATA