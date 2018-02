Trova due ladre nel giardino di casa: le insegue e si prende uno schiaffo

di E.B.

TRIESTE - Le ha "pizzicate" nel giardino di casa il proprietario dellafinito nel mirino di due giovani ladre. Il tentato furto risale alla serata del 5 febbraio: una pattuglia della Squadra Mobile ha arrestato, in flagranza di reato, una cittadina croata, V.R. di 24 anni, mentre stava tentando di compiere, assieme ad una complice che è riuscita a fuggire, un furto all’interno della villetta.Le due donne, dopo essersi introdotte, si sono accorte del rientro del proprietario e hanno cercato di nascondersi all’interno della lavanderia. Il titolare, notando la porta della lavanderia aperta, insospettitosi, ha iniziato a controllare: le due, vista la presenza ormai prossima del padrone di casa,e con uno scatto repentino hanno cercato di scavalcare il muro di cinta della villetta, a ridosso del quale era stata preventivamente appoggiatada utilizzare come scala per guadagnarsi la fuga.L’uomo si è messo ad inseguire le due donne, ma non appena raggiunto il muro di cinta su cui si erano arrampicate, ha ricevuto da una di esse. In questo modo la ladra è riuscita a scappare, scavalcando la recinzione, mentre l’altra è stata trattenuta. Sul posto sono giunte immediatamente la pattuglie della Squadra Mobile che, dopo aver accertato i fatti, hanno accompagnato la giovane croata in Questura per gli accertamenti di rito, all’esito dei quali è stata tratta in arresto e condotta al carcere del Coroneo.