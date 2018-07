Scappa all'alt: inseguito e arrestato "passeur" 35enne con 10 clandestini a bordo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Alla vista della pattuglia della Polizia, ha accelerato cercando di dirigersi verso la città. A quel punto è scattato l'inseguimento che ha condotto all', indagato ora per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo fatto entrare in territorio nazionaledietro la corresponsione di denaro.I fatti si sono verificati domenica 15, quando, nel corso delle attività svolte dal dispositivo operativo composto da pattuglie dellaun equipaggio ha intimato l’alt a un furgone con targa estera. Dal mezzo ancora in movimento, sono usciti repentinamente tutti gli occupanti, lasciando che la corsa proseguisse pericolosamente. Prontamente, per evitare danni a persone o alla circolazione, l’equipaggio del Reparto prevenzione crimine ha bloccato il veicolo mettendolo in sicurezza e allertando la sala operativa della Questura per l’avvio delle ricerche dei fuggitivi. Poco dopo, nei pressi dell’abitato di Basovizza, è stato bloccato un gruppo di, tra i quali vi era anche il passeur. Gli accertamenti hanno consentito di verificare come questi, dopo essere scappati dal furgone, si sono dispersi nei boschi adiacenti e una volta riunitisi, alcuni si sono cambiati i vestiti e poi si sono mossi verso l’abitato, chiedendo indicazioni per Trieste. Il passeur, romeno del 1983, è stato tratto in arresto e ora si trova in carcere del Coroneo. Gli stranieri irregolari saranno deferiti in stato di libertà per avere fatto ingresso illegalmente sul territorio nazionale.