Scabbia nella scuola primaria, allertati i pediatri: via a screening di massa

di Marco Corazza

TRIESTE -a Trieste, al via lo screening tra i ragazzi. E' stata la stessa azienda sanitaria "Asuits" ad informare che è stato accertato un caso diche frequenta unadella città di Trieste. La trasmissione della scabbia presuppone un contatto prolungato di cute su cute. Il contagio si verifica prevalentemente tra i soggetti conviventi, quindi in ambito familiare, o nelle comunità residenziali, come nelle case di riposo.Nel corso dell’anno sono stati evidenziati rari casi di scabbia in minori che frequentavano comunità scolastiche o educative e non ci sono stati casi secondari tra gli altri bambini della comunità. Ai genitori sono state fornite le informazioni più significative riguardanti tale parassitosi e viene sottolineata l’importanza diin caso vengano rilevati sintomi e segni compatibili con laL’attenzione nel chiedere la valutazione del pediatra alla comparsa dei primi disturbi favorisce la diagnosi precoce e il rapido superamento della fase clinica della parassitosi. Come per altre malattie infettive che coinvolgono comunità scolastiche o prevedono l’attivazione di sorveglianze sul territorio vienedi libera scelta in modo che possano considerare la scabbia in diagnosi differenziale nei bambini frequentanti una determinata comunità infantile che dovessero presentare segni o sintomi.