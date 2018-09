Sbanda, auto trafitta dal guard rail: conducente incastrato, gravissimo

di E.B.

TRIESTE - L'acciaio delha trafitto letteralmente l'auto uscita di strada questa notte, dopo la mezzanotte, sul raccordo autostradale 13 dopo l'uscita di Fernetti in direzione del Lisert. Per ragioni ancora da accertare, l'auto - una Fiat Panda - è andata a schiantarsi contro ile il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto è giunta l'automedica da Trieste, un'ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polstrada. La persona rimasta dentro l'abitacolo è stata estratta e trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara con un grave politrauma. Le sue condizioni sarebbero gravissime.