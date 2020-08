Prende a sassate le persone per strada, denunciato un 29enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose, lesioni personali e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino marocchino, 29enne. In via Sant'Antonio, agitato, urlava e lanciava sassi contro le persone che incontrava, anche a bordo delle autovetture. Sul posto è intervenuto personale della Squadra Volante che ha fermato l'uomo, dichiaratosi di nazionalità pakistana, è l'ha accompagnato in Questura.



Nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, la Polizia è intervenuta anche in viale Miramare dove poco prima un uomo non aveva pagato il conto in un hotel e molestato due ragazze che si sono rifugiate intimorite nella stessa struttura ricettiva. Si tratta di un kosovaro, denunciato in quanto inottemperante ad un provvedimento di ritorno a Trieste. Infine, nella notte, ignoti si sono introdotti nel bar dello stabilimento balneare Pedocin rubando circa 50 euro in monete. Ad accorgersene è stato un addetto delle pulizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA