Sappada friulana, legge con applauso: «Bentornata dopo 165 anni»

di Elisabetta Batic

SAPPADA - Con un benvenuto unanime ilapplaude al, approvando la leggina tecnica che prevede una serie di disposizioni operative che riguardano l'aggregazione del Comune montano all'Uti della Carnia. Giunge così ad ufficiale compimento un processo lungo che il Comune di Sappada ha iniziato il 13 luglio 2007 culminato poi nel referendum del 9 e 10 marzo 2008 quando hanno partecipato al voto 901 tra elettrici ed elettori e di questi 860 hanno votato sì e 40 no. Una maggioranza schiacciante.L'attesa, poi, è stata lunga: soltanto il 22 novembre scorso il Parlamento ha approvato la legge che sancisce il definitivo passaggio dalla Regione Veneto al Friuli Venezia Giulia. Nella sua relazione, Pietro Paviotti (Cittadini) ha parlato di un distacco dovuto sia a «motivazioni economiche, per poter ottenere maggiori attenzioni» essendo Sappada «regina del turismo montano» ma anche di «radici molto più profonde che derivano da legami storici, sociali, culturali e linguistici».Deroghe temporali sono state inserite in materia di finanza locale e si assicurano al Comune (che conta 1.317 abitanti ed una superficie di 61 mq) 532.833 euro per le spese di funzionamento e gestione dei servizi. L'inserimento di Sappada nell'ordinamento della polizia locale regionale avverrà gradualmente nel corso di tutto il 2018 e all'Unione della Carnia vengono destinati 85mila euro come risorse aggiuntive per l'assistenza sociale. Tutta una serie di deroghe (sia di 12 mesi che a tempo indeterminato) vengono previste in materia di caccia, raccolta di funghi e tartufi, pesca sportiva, agriturismi e fattorie didattiche, risorse agricole, forestali ed ittiche e 25mila vengono stanziate per realizzare attività culturali...