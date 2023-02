San Valentino: un maxi cuore social allestito in centro città

TRIESTE - Un grande cuore luminoso è stato installato in piazza della Borsa, nel centro di Trieste, per celebrare il periodo dell'amore che caratterizza il mese di febbraio e in particolare la ricorrenza di San Valentino, Festa degli Innamorati. «Il cuore - informa il Comune - brillerà in città fino al 20 febbraio e darà la possibilità a tutti di fermare la propria immagine con il simbolo per eccellenza dell'amore e postarla sui propri profili social con l'hashtag #triesteinlove». "Trieste in love" è un'iniziativa sostenuta dall'Assessorato comunale alle Politiche della cultura e del turismo, ideata e realizzata da E_Factory. «A Trieste - scrive sui social il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - un grande cuore luminoso ha preso forma in piazza della Borsa. Un piccolo gesto per rivolgere un augurio a tutti i cuori innamorati».