Coppia intossicata dal monossido di carbonio finisce all'ospedale

SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO) - Una coppia è rimasta intossicata in modo grave per aver respirato monossido di carbonio. Il fatto è accaduto nella abitazione di un frazione del Comune di San Floriano, in provincia di Gorizia. L'uomo e la donna, di circa 60 anni di età, è stata soccorsa intorno alle 5 di stamani dagli operatori della Sores, Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che ha coordinato l'emergenza. I due sono stati soccorsi dunque dall'equipaggio di una ambulanza e trasportati all'ospedale di Gorizia, le loro condizioni sono considerate gravi ma non rischierebbero la vita. Sul posto stanno operando anche le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco che stanno tentando di stabilire le cause dell'intossicazione.