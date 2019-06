Ubriachi saltano sul tetto di un'auto: nei guai due 21enni

di E.B.

TRIESTE - Saltano sul tetto di un'auto, calciano palloni contro auto in sosta, frantumano bottiglie, causando danni. Sono le ragioni per le quali due giovani,di Trieste, visibilmente alterati dall'alcol, sono stati denunciati dalla Polizia per il reato di danneggiamento in concorso. Il fatto è accaduto la notte scorsa: i due, che sono stati sanzionati amministrativamente, hanno danneggiato in particolare un'autovettura Lancia parcheggiata all'interno del Molo IV. I due erano insieme con un altro ragazzo e una ragazza, che si sono allontanati prima dell'arrivo di un equipaggio della Squadra Volante.Sempre questa notte sono stati restituiti alle legittime proprietariee un portadocumenti, sottratti a due donne dall’autovettura di una delle due, in sosta e lasciata aperta per qualche minuto in via San Francesco. Un cittadino ha rinvenuto il materiale in via Coroneo e lo ha consegnato alla Polizia. Le due donne sono ritornate in possesso dei loro documenti e oggetti. Ieri mattina, invece - 7 giugno - sempre una Volante è intervenuta in via Belpoggio presso uno stabile in ristrutturazione dove alcuni operai hanno trovato nell’intercapedine del sottotettocalibro 9, modello 1934. Già poco tempo fa erano stati rinvenuti. Ed infine la Volante del Commissariato di Duino-Aurisina ha rinvenuto un’autovettura rubata. Stava ostruendo l’ingresso ad alcuni garage di un condominio di Strada Nuova per Opicina. Il mezzo era stato rubato nottetempo.