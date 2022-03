Ruba cosmetici in farmacia: 73enne smascherata dalle telecamere

TRIESTE - Una donna di 73 anni è stata denunciata per aver rubato prodotti cosmetici in una farmacia cittadina. E' stato il titolare a formalizzare la denuncia del furto di alcuni cosmetici esposti in vendita, avvenuta qualche giorno prima.

Il farmacista si era accorto del furto trovando alcune etichette adesive antitaccheggio nascoste tra la merce in vendita, relativi a prodotti di cosmesi per un valore di poco inferiore ai 100 euro e al momento della denuncia l'uomo ha anche fornito le tracce video delle telecamere di sicurezza presenti all'interno del negozio, formulando dei sospetti su una donna di mezza età a lui però sconosciuta.

La successiva visione dei video ha permesso agli operatori di accertare l'esatta dinamica del furto, oltre a focalizzare l'attenzione effettivamente su una signora di circa 60-65 anni, proprio come segnalato dal titolare della farmacia. I video hanno permesso di individuare un veicolo, presumibilmente utilizzato dalla donna nell'occasione, di marca, modello e colore ben definiti: nonostante la targa del mezzo risultasse non visibile, sulla scorta degli elementi raccolti, l'attività investigativa ha portato dapprima all'individuazione del veicolo e successivamente della donna immortalata dal video.

La ladra, V. N. le sue iniziali è stata denunciata quindi all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato.