Ruba una vespa ma il proprietario se ne accorge: ladro inseguito

TRIESTE - La Polizia di Stato ha riconsegnato la scorsa notte al legittimo proprietario una, rubatagli poche ore prima da uno sconosciuto. Questi è stato notato all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Costalunga, intento a rovistare nel vano portaoggetti. Il proprietario, destato da alcuni sordi rumori, si è affacciato alla finestra e ha notato un giovane con uno zaino al seguito. E’ stato informato il numero di emergenza 112 e immediatamente due equipaggi della Squadra Volante della Questura sono giunti sul posto. Dopo un breve inseguimento la Vespa è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, mentre lo sconosciuto ha fatto perdere le proprie tracce. Il proprietario non ha riscontrato né danni né ammanchi alcuni, così come gli operatori non hanno notato nessuna anomalia su alcuni mezzi parcheggiati in zona.