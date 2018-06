Ruba un portafoglio: ventenne arrestata da un carabiniere fuori servizio

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha finto di allacciarsi le scarpe e abbassandosi, con un gesto fulmineo, ha agguantatodella malcapitata cliente della gelateria, nascondendolo sotto i propri indumenti. Dunque se l'è data a gambe levate. Ma un carabinieri libero dal servizio, l'aveva già notata mentre per le vie del centro, entrava e usciva dai negozi guardando con insistenza verso i registratori di cassa. Si tratta di unale sue iniziali, già nota per precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Il carabiniere, senza mai perderla di vista, l'ha tallonata per alcuni metri, bloccandola e facendosi consegnare quanto poco prima trafugato, che è stato subito dopo restituito alla malcapitata vittima. La giovane straniera, colta nella, è stata dunque arrestata e condotta agli arresti domiciliari. Lunedì 11 giugno, i Carabinieri della Stazione di Trieste-Rozzol, si sono recati presso l’abitazione di B.E., per condurla in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto scoprendo che la donna era evasa: dopo due giorni, nel primo pomeriggio di ieri 13 giugno, è stata individuata e tratta nuovamente in arresto. Ora si trova nel carcere del Coroneo poiché deve rispondere dei reati di furto con destrezza ed evasione.