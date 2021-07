Ruba un'auto ma va a schiantarsi contro altre due: arrestato

TRIESTE - La Polizia locale ha intercettato un veicolo rubato e arrestato il ladro dopo un goffo tentativo di fuga. Andiamo per ordine. La sera del 2 luglio, nel corso di controlli mirati alla prevenzione di reati predatori, una pattuglia ha notato un veicolo in sosta in via Parini segnalato come oggetto di furto da circa un mese. Gli operatori hanno aspettato un po' nella convinzione (e speranza) che qualcuno potesse avvicinarsi al mezzo: poco dopo sono arrivati due uomini che sono saliti in macchina mettendosi in marcia. Uno degli agenti in borghese a quel punto si è fatto avanti intimando l'alt ma il conducente, incurante, ha costretto l'agente a scansarsi; poi però, nel tentativo di riprendere velocemente il largo, è andato a sbattere maldestramente contro due macchine in sosta e ingranata la retromarcia per disincagliarsi, ha raggiunto a velocità elevata via Pascoli. Qui ha trovato un altro mezzo della Polizia locale a bloccare la fuga. Un estremo tentativo di scappare dalla parte opposta è stato stroncato dalla prima pattuglia che ha fatto uscire i due dal veicolo assicurandosi che non reiterassero la fuga, nonostante una strenua resistenza.

Accompagnati alla caserma di via Revoltella, gli operatori hanno proceduto con l'identificazione dei due uomini: il conducente - K.D. 41 anni, pluripregiudicato – è stato messo agli arresti domiciliari per ripetuta resistenza a pubblico ufficiale, a disposizione dell'autorità giudiziaria; dovrà rispondere anche del furto del veicolo (che è stato riconsegnato al proprietario, dopo le prassi di rito). La posizione del passeggero è ancora al vaglio degli agenti.