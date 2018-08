Commessa scopre cliente a rubare strattonata a terra: arrestato camionista

di E.B.

TRIESTE - Ha rubato alcuni prodotti in un negozio nelle vicinanze del confine di Stato di Fernetti e quando lase ne è accorta, gli si è parata davanti per impedirne la fuga ma è stata strattonata finendo rovinosamente a terra e a causa della caduta si è procurata alcune ferite. E' successo nel fine settimana appena trascorso: il ladro, unè statodai Carabinieri della Compagnia di Aurisina.La donna ha quindi chiamato il “112” e i militari, arrivati immediatamente sul posto, sono riusciti a rintracciare il cittadino ucraino nelle vicinanze dell’esercizio, mentre cercava di allontanarsi dal luogo della rapina. A quel punto, lo straniero è stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina e associato al carcere del Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.