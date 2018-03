Ruba apparecchiature elettroniche al centro raccolta Acegas: arrestato

di E.B.

TRIESTE - Ha scavalcato la recinzione intrufolandosi negli uffici del centro raccolta ein via Carbonara. Poi ha nuovamente scavalcato la recinzione allontanandosi lungo via D'Alviano ma la sua fuga è stata breve. La Polizia di Stato lo haLa richiesta di intervento è partita da personale addetto alla videosorveglianza della Metroservice che tramite le videocamere aveva notato l'uomo che si introduceva negli uffici. Grazie allae del suo abbigliamento gli operatori della Volante sono riusciti a rintracciarlo immediatamente trovandolo in possesso dellee altri oggetti rubati poco prima. Con le manette ai polsi è stato portato al carcere del Coroneo.