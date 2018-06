Ruba 3mila euro all'anziano ma viene incastrata dalla carta fedeltà

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Quasia furia di prelevare con il bancomat dell'anziano che accudiva. Vittima, un signore di 80 anni con problemi di salute derubato dalla sua collaboratrice domestica di 42 anni. Ad accorgersi degli ammanchi di denaro è stato il figlio dell'anziano che ha deciso di recarsi al Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale per sporgere denuncia: sull'estratto conto del padre aveva notato cospicui ritiri di denaro con il bancomat, iCoordinati dalla Procura della Repubblica gli investigatori si sono messi subito sulle tracce del responsabile benché la cosa non fosse facile: il figlio si era accorto dell'esborso un mese dopo l'ultimo prelievo e ciò toglieva di mezzo la possibilità di consultare le telecamere degli sportelli bancomat o di quelle cittadine. Analizzando però i movimenti sull'estratto conto, tra i tanti prelievi è emerso puredel centro città. I dati della transazione hanno confermato l'utilizzo del bancomat ma nulla su chi l'avesse utilizzato: qui è entrata in gioco laricaricata proprio grazie a quell'acquisto, con tanto di nome e cognome della cliente che altri non era che la collaboratrice domestica dell'anziano. Su mandato della Procura della Repubblica, la Polizia Locale ha perquisito l'appartamento della donna trovando la tessera rivelatrice. La 42enne è stata denunciata per furto e per indebito utilizzo della carta di credito.