Rotta balcanica in ripresa ma sono pochi i siti per la quarantena

TRIESTE - «Da una decina giorni c'è stata una sensibile ripresa della rotta balcanica» con ingressi di migranti in

Friuli Venezia Giulia e in particolare a Trieste. Il «problema ora per è individuare strutture per la quarantena». Lo ha detto il prefetto di Trieste e Commissario di Governo per il Fvg, Valerio Valenti, durante una conferenza stampa a

Trieste, spiegando che «sono state attrezzare anche aree con tende» per l'isolamento di chi arriva, «che sta a significare la particolare difficoltà del momento». «Stamattina abbiamo avuto il rintraccio di 35 migranti nella zona di San Dorligo della Valle» nei pressi del confine con la Slovenia, «l'altro ieri ne sono arrivati altri 80». «L'elemento di maggior difficoltà oggi è costituito dall'esigenza di far fare il periodo di isolamento di 15 giorni a chi arriva, individuando strutture dedicate esclusivamente a questi soggetti. E su questo stiamo navigando a vista. Sono fiducioso, che avvalendosi di un'area più ampia di Trieste si possa riuscire a redistribuire i migranti per il periodo di quarantena in regione». Nel frattempo, ha spiegato, si «prosegue così come per lo scorso anno nel piano di distribuzione di altri migranti presenti sul territorio verso altre regioni per garantire un mantenimento di livello di presenza sul territorio che non vada in eccesso: abbiamo l'autorizzazione per Abruzzo e Marche per due gruppi. © RIPRODUZIONE RISERVATA