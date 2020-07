Rotta balcanica, rintracciati una quarantina di migranti

TRIESTE - Una quarantina di migranti, giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, è stata rintracciata nel corso della mattinata dalla Polterra a Trieste. Si tratta per lo più di persone provenienti dall'Afghanistan, che sono state accompagnate in località Fernetti, per le procedure di identificazione. Contro la diffusione del coronavirus, è previsto per i migranti che arrivano in Italia un periodo di quarantena di 14 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA