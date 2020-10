TRIESTE - Un totale di 76 migranti, tra cui famiglie con bambini, sono stati rintracciati dalla Polizia di Frontiera nei pressi di San Dorligo della Valle, vicino a Trieste. Per i migranti, giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, sono state avviate le procedure di identificazione. Per la loro assistenza è stata coinvolta anche la Caritas, che ha distribuito latte, pannollini e viveri.

