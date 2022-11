Rotta balcanica, rintracciati 130 migranti sul confine italo-sloveno

TRIESTE - Almeno 130 migranti sono stati rintracciati questa mattina dalle forze dell'ordine nell'area di Trieste, non distante dal confine con la Slovenia. Si tratta di un numero provvisorio, che nelle prossime ore potrebbe salire fino a circa 150-160. A quanto si apprende si tratta di persone provenienti per lo più da Pakistan e Afghanistan e sono state portate alla sottosezione della Polizia di Frontiera a Fernetti e negli uffici della Polizia di Frontiera marittima per le procedure di identificazione. I migranti sono stati rintracciati in più zone, tra Muggia, San Dorligo della Valle e Trieste, mentre camminavano a gruppetti verso il centro città.