Rotta balcanica, flussi senza fine: rintracciati 53 migranti, un minore

TRIESTE - Flussi migratori senza fine continuano ad interessare il Carso triestino. Un nuovo rintraccio di migranti è stato operato dagli agenti della Polizia di Frontiera nella zona di, sull'altopiano del Carso:di nazionalità pachistana e afghana, fra cui cui un minorenne, sono stati portati negli uffici di Fernetti e in Questura per le operazioni di foto segnalamento. Intanto, l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti fa sapere che il numero di richiedenti asilo ospitati in Friuli Venezia Giuliae sottolinea quanto le situazioni emergenziali del passato - tra le quali il Silos a Trieste, galleria Bombi a Gorizia o gli accampamenti abusivi in riva all'Isonzo - siano state ampiamente superate grazie all'impegno congiunto delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine. «Gli effetti della consistente diminuzione del numero di irregolari sul territorio - spiega Roberti in una nota - vengono inoltre evidenziati dalla chiusura di diverse strutture di accoglienza, tra cui, nella sola provincia di Trieste,». Dunque sottolinea: «L'auspicio dell'amministrazione regionale è che tale trend positivo possa essere confermato anche in futuro attraverso un impegno del Governo in linea con le politiche messe in campo negli ultimi 14 mesi». Roberti conclude: «L'obiettivo è quello di non accontentarsi di drastiche riduzioni nell'ingresso di irregolari, ma di lavorare invecericorrendo anche, quale ultima soluzione, alla sospensione di Schengen».