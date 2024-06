Immigrazione clandestina sulla rotta balcanica, Piantedosi: «Individuati 3.234 irregolari»

GORIZIA - La lotta all'immigrazione clandestina sulla rotta balcanica è un tema sempre ricorrente. Oggi, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto il punto al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative per il contrasto dei flussi migratori irregolari verso l'Italia.

Le parole di Piantedosi

«Siamo fortemente impegnati anche sul versante della rotta balcanica.

Nell'attuale complesso scenario internazionale e rispetto all'evoluzione della minaccia terroristica i controlli alla frontiera con la Slovenia hanno già restituito importanti risultati in termini di contrasto al traffico di esseri umani - ha precisato Piantedosi - consentendo anche di prevenire in modo più efficace l'ingresso nel nostro territorio di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale. Le forze di polizia, a partire dal ripristino dei controlli al confine avvenuto il 21 ottobre 2023 e di recente prorogato fino al 18 dicembre di quest'anno - ha proseguito il ministro - hanno controllato oltre 419 mila persone, rintracciando 3.234 irregolari. Gli arresti sono stati 187, di cui 95 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina» ha concluso il ministro dell'Interno