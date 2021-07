Rapina in una gelateria, commessa ha un malore per lo spavento

RONCHI DEI LEGIONARI - Un rapinatore, che pare maneggiasse un utensile da falegname, è entrato in azione, ieri sera, attorno alle 23, in una gelateria di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Secondo una ricostruzione, l'uomo si sarebbe impossessato del contenuto della cassa - alcune centinaia di euro - prima di darsi alla fuga. In quel momento nel locale c'erano due addette alla vendita, una delle quali ha accusato un leggero malore per lo spavento. Sul posto è stata inviata un'ambulanza per valutare le condizioni della banconiera. Indagini in corso da parte dei Carabinieri: ci sarebbero elementi utili a individuare l'autore del reato, ripreso da alcune telecamere della zona.