Turista austriaca "smemorata" perde l'auto in città, salvata dai vigili

TRIESTE - Imprevisti da turista: parcheggiare il veicolo, non annotare il luogo e dannarsi per cercarlo. E' successo la scorsa settimana ad un'anziana turista austriaca che, da Graz, aveva deciso di visitare la nostra città in giornata; trovato un parcheggio regolare, si era avviata per le vie del centro. Ma, al momento di ripartire, nel primo pomeriggio, non ricordava più dove aveva lasciato l'auto. Per sua fortuna in quel momento è passato un veicolo della Polizia locale. La donna parlava solo il tedesco ma l'operatore non si è perso d'animo: ha chiamato un collega che conosceva la lingua e che dal cellulare si è fatto spiegare il problema. Una bella grana perché le uniche indicazioni che la signora era in grado di dare erano il tipo di macchina, la targa e come luogo una generica via a senso unico in salita: una tipologia di strada non propriamente rara a Trieste.



Ciononostante, l'operatore ha cercato di fare tutto ciò che era in suo potere, a partire dall'allerta immediata alla Sala operativa per tutte le pattuglie sul territorio, al provare egli stesso a percorrere alcune vie che, a logica - sulla base della provenienza -, potevano essere state percorse. Passano tre ore senza alcun esito, l'agente ha dunque ricontattato la signora suggerendole di prolungare la sua permanenza in città, almeno quella notte. Sentendo però la disperazione nella sua voce, ha deciso di fare un ultimo tentativo: dopo nemmeno 10 minuti è riuscito a trovare la macchina all'inizio di via Manna (a senso unico sì, ma in discesa anche tenuto conto che la signora aveva contattato gli agenti in piazza Perugino). Così la donna è tornata a Graz in serata, proprio come aveva progettato. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA