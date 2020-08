Guasto sui binari, ritardi fino a 100 minuti sulla linea Trieste-Venezia

TRIESTE - Ritardi dei treni fino a 100 minuti sono stati registrati questa mattina sulla linea Venezia- Trieste a causa di un guasto al sistema di distanziamento dei treni sull'unico binario attivo nel tratto tra Bivio d'Aurisina e Trieste.

Lo rende noto Rfi. Il traffico - precisa Rfi - è stato rallentato per tre ore, dalle 7 alle 10, durante le quali tecnici di Rete ferroviaria hanno lavorato per il ripristino della linea. Un treno regionale è stato cancellato, mentre altri dieci hanno maturato un ritardo tra i 40 e i 100 minuti, un intercity 20. Sei convogli regionali e un intercity sono stati limitati e sostituiti da autobus. Fino al 29 agosto sono in programma alcuni lavori di risanamento tra Bivio d'Aurisina e Trieste, per questo motivo, ricorda Rfi, il binario dispari è interrotto e la circolazione si alterna su un unico binario. © RIPRODUZIONE RISERVATA