Elena, ristoratrice multata riapre "in arancione": «Non è una sfida, ma dobbiamo lavorare, rischiamo»

TRIESTE - «Dopo lo stop di cinque giorni» per non aver rispettato la normativa anti-Covid e «la sanzione, riapriremo il ristorante alle consumazioni il prossimo fine settimana». Anche se il Friuli Venezia Giulia da domani, 17 gennaio, è in zona arancione, «abbiamo già prenotazioni».

È quanto annuncia Elena Bosich, titolare del Pizza Gourmet Celestino di Trieste, ristorante che venerdì 15 è rimasto aperto fino a sera con clienti seduti ai tavoli, aderendo alla protesta 'Io apro 1510'. «Si tratta di un'esigenza - spiega Bosich - Non è un discorso di numeri o mancati guadagni. Il punto è che bisogna cambiare strada, perché così non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo bisogno di ristori ma di lavorare».

APPROFONDIMENTI VO EUGANEO Il bar del paese simbolo apre per protesta: subito chiuso e scatta la... TRIESTE Non rispettano l'orario: multati 4 locali e quasi 50 clienti NOVENTA VICENTINA Apre il bar per protesta, qualcuno "segnala": locale chiuso...

Venerdì sera all'arrivo della Polizia c'erano circa 30 clienti seduti ai tavoli, «ma abbiamo mandato via altre centinaia di persone - dice Bosich - l'iniziativa ha riscosso un successo incredibile, c'è stato un forte tam tam tra le persone. I clienti non si spiegano perché a pranzo si può stare nei locali e a cena no». Quindi, dopo lo stop forzato, ribadisce la titolare, «apriremo di nuovo il locale: non è una sfida, ma un'esigenza. Certamente rischiamo una nuova sanzione, ma non possiamo tirarci indietro a questo punto».

Ultimo aggiornamento: 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA