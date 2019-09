Rissa di migranti: insegue per via gli aggressori con coltello e mestolo

TRIESTE - Ferito lievemente alla nuca, ha rincorso senza successo gli aggressori impugnando un coltello e un mestolo presi in cucina. È successo oggi 24 settembre, nel pomeriggio a Trieste, dove i poliziotti sono intervenuti per una lite tra quattro extracomunitari, pakistani e afghani, in un appartamento in via Manna. Il coltello, ritrovato in strada, era stato abbandonato dall'uomo ferito, tornato in casa dopo aver perso le tracce di chi lo aveva colpito. Per fortuna, visto il coltello che impugnava.

