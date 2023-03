TRIESTE - Violenta rissa tra avventori al bar di via Largo Pitteri a Trieste. Nella giornata di oggi, giovedì 16 marzo, il Questore Pietro Ostuni ha emesso quattro daspo urbani a carico di cittadini georgiani, denunciati dopo essere stati coinvolti nei giorni scorsi in un'accesa lite. Per sei mesi sarà precluso loro l'accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuta la lite.

Il Questore aveva anche disposto la chiusura per 6 giorni del locale, il «Super Bar Stella». La decisione di emettere i Daspo, spiega la Questura, mira «a evitare, considerato l'allarme sociale generato dalla gravità dei fatti, avvenuti in un'area ubicata in pieno centro cittadino, che dal reiterarsi di analoghe condotte da parte degli autori dei comportamenti violenti, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, elevando gli standard di tutela dell'area densa di locali pubblici, luogo di ordinario ritrovo e richiamo per giovani e adulti».