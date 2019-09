Rissa tra stranieri con coltelli: un ferito alla spalla e un arresto

di E.B.

TRIESTE - Rissa notturna tra giovani extracomunitari in via Oriani, zona Largo Barriera. Alle 2.30 sono dovuti intervenire sul posto i Carabinieri. Un ventenne pachistano - regolare sul territorio nazionale - ha riportato una ferita da taglio alla spalla ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. Il responsabile, un iracheno di 27 anni, è stato arrestato. Era senza fissa dimora. Della vicenda si sta occupando il nucleo investigativo del comando provinciale e la compagnia di via Hermet.