Rissa in Porto: lavoratore preso a sprangate, 40 giorni di prognosi

TRIESTE - Un lavoratore portuale è stato aggredito con una spranga al culmine di una lite degenerata in aggressione. Entrambi italiani, i due addetti stavano operandoormeggiato in Riva Traiana. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 30 novembre. La lite è sfociata in una vera e propria rissa: uno dei due lavoratori - entrambi di nazionalità italiana - avrebbe afferratoe lunga 80 centimetri, colpendo la testa dell'altro che è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'Ospedale di Cattinara: «In riferimento alle condizioni della persona ferita a seguito della lite avvenuta nel Porto di Trieste ieri pomeriggio, si informa che la. La persona è stata dimessa dal Pronto Soccorso e verrà affidata agli accertamenti e alle cure successive dello specialista stomatologico» comunica questa mattina l'Azienda sanitaria con una nota.