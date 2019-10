Entra sanguinante al Mc Donalds: «Aiutatemi, sono stato accoltellato» 17enne grave dopo rissa fra coetanei

di E. B.

REAZIONI - Un comitato di esercenti e cittadini della zona di piazza Goldoni per «incidere in maniera concreta su una situazione divenuta insostenibile» è la proposta-appello lanciata dal presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, dopo l'accoltellamento sulla Scala dei Giganti. Un evento che definisce «ennesimo, grave episodio di degrado che da un paio d'anni ha trasformato la centralissima piazza Goldoni e la Scala dei Giganti in una zona di degrado nella quale è diventato pericoloso circolare a piedi quando cala la sera: una situazione inaccettabile che ha dell'incredibile e che va risolta il più presto possibile riportando l'area urbana a livelli normali di vivibilità e sicurezza». La sede dell'Unione degli Istriani è al piano terra proprio tra la Scala dei Giganti e piazza Goldoni. «Non è possibile rimanere con le mani in mano, assistendo passivamente a ciò che succede», prosegue Lacota, sottolineando la presenza in zona di «spacciatori di droga e di giovinastri dediti ad attività illecite di ogni genere».

TRIESTE - Nella serata di ieri 12 ottobre un giovane di 17 anni, di Cervignano, è stato accoltellato in pieno centro.Il ragazzo, ferito probabilmente sulla, è riuscito a raggiungere la vicina piazza Goldoni e a chiedere soccorso al, a quell'ora - le 20.30 circa - molto affollato.All'origine dell'accoltellamento ci sarebbe una rissa scoppiata tra giovanissimi per futili motivi. Sul posto vari equipaggi della Polizia di Stato. Il minore è ricoverato all'Ospedale di Cattinara: le sue condizioni sono molto gravi.