Rissa in centro città: ferito gravemente 40enne aggredito con coltelli o bastoni

TRIESTE - Un uomo di 40 anni, di origine straniera, è stato ferito in modo grave nel corso di una rissa con altre persone, avvenuta in centro città a Trieste. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata accoltellata o colpita più volte con un bastone, comunque è stato soccorso dai sanitari del 118 e immediatamente trasportato all'ospedale di Cattinara.

La rissa è avvenuta in serata, nella parte alta di viale XX settembre, e l'uomo sarebbe stato aggredito da più persone contemporaneamente. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia.