Rissa con accoltellamento, panico davanti alla stazione dei treni

TRIESTE - Rissa con accoltellamento questo pomeriggio in piazza della Libertà, antistante la Stazione ferroviaria. Un giovane di nazionalità kosovara è stato accoltellato ad una gamba nella zuffa con altri stranieri. Nulla di grave, è rimasto ferito in maniera lieve. Sul posto è intervenuta la Polizia e l'ambulanza che ha trasportato il giovane in codice verde al pronto soccorso dell'Ospedale di Cattinara. Sempre questo pomeriggio, a Opicina, in via del Biancospino, un 14enne in sella alla sua moto si è schiantato contro un muro. Sul posto in codice rosso è giunta l'ambulanza, l'automedica - già posizionate sul Carso - e la Polizia locale. Ricevute le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice verde al Burlo Garofolo.