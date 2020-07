Ripartono i voli Ryanair con 5 rotte estive, nuova quella su Cagliari

TRIESTE - Ryanair, oggi 2 luglio, ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, con il ripristino dei voli su Catania (operativi già dal 23 giugno con due frequenze a settimana) e l’inaugurazione della nuova rotta su Cagliari, attiva da oggi con due frequenze settimanali. L’operativo per l’estate 2020 include anche Londra-Stansted (disponibile da oggi con due frequenze a settimana, aumentate a 3 in agosto). Domani verranno ripristinati i voli su Valencia, con 1 frequenza a settimana in luglio e 2 ad agosto, infine il collegamento con Bari verrà riattivato a partire dal 1 agosto con due voli a settimana. L’operativo da e per l’aeroporto di Trieste include in tutto 5 rotte, di cui 3 nazionali – Catania, Bari e Cagliari - e 2 internazionali - Londra Stansted e Valencia. © RIPRODUZIONE RISERVATA