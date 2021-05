Con Costa Luminosa ripartono oggi le crociere in Adriatico e Grecia

TRIESTE - Riparte oggi, 16 maggio, da Trieste, Costa Luminosa, nave della flotta battente bandiera italiana di Costa Crociere. Si tratta della seconda nave della compagnia a riprendere a operare nel 2021 - dopo Costa Smeralda partita da Savona - su un totale di quattro previste per la prossima estate. Costa Luminosa è inoltre la prima in assoluto - riferisce la compagnia - a riprendere le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia.

«Con la ripartenza di Costa Luminosa - ha affermato il direttore generale di Costa Crociere durante un incontro a bordo - riportiamo finalmente le crociere anche nel Mar Adriatico e in Grecia. Prima della pausa per l'emergenza Covid, la nostra compagnia generava in Europa un indotto annuo pari a quasi 13 miliardi, creando oltre 63.000 posti di lavoro». In particolare, in Italia nel 2019, «sono stati 3,5 i mld generati dal gruppo Costa e oltre 17 mila posti di lavoro». Trieste, ha poi spiegato Zanetti, «sarà il porto di partenza di Costa Luminosa anche nel 2022». L'itinerario, di una settimana, prevede, oltre a Trieste, visite a Bari, Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. Le partenze settimanali da Trieste sono previste ogni domenica fino a metà novembre 2021. In questa prima crociera sono circa 600 i passeggeri previsti a bordo, circa 700 i membri dell'equipaggio; «rafforzate» le procedure sanitarie e di sicurezza anticovid. «Abbiamo passato periodi difficili - ha sottolineato il capitano Antonio Modaffari - con navi ed equipaggi a terra, ora stiamo ricominciando».