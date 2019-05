Incassava rimborsi non dovuti condannata ex Sovrintendente

di E.B.

TRIESTE - L'ex Soprintendente ai Beni architettonici e paesaggistici per il Friuli Venezia Giulia,, è stata condannata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Fvg, al pagamento dioltre a rivalutazione monetaria e interessi legali alla stessa Soprintendenza all'Archeologia, Belle arti e Paesaggio, in relazione apercepiti ma non dovuti. La vicenda è relativa a rimborsi per numerose missioni nella sede di Udine della Soprintendenza e a Roma al Ministero per i beni e le attività culturali in un periodo compreso tra il 2012 e il 2015. Prima di giungere alla Corte dei conti, della vicenda era stata investita anche la Procura penaleche non ha ritenuto fondato il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, ritenendo si configurassero soltanto irregolarità di carattere amministrativo.