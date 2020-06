Rimane sospesa la linea ferroviaria per Trieste

Rimane bloccata a Miramare la linea ferroviaria per Trieste. Dopo la frana che ieri ha fatto deragliare un treno regionale partito da Udine. Sono statii attivati servizi con autobus sostitutivi fra le stazioni di Monfalcone e Trieste Centrale. L'azienda dei trasporti ha comunicato che il traffico ferroviario è ancora sospeso. In corso il lavoro delle squadre tecniche di RFI per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura. Erano 22 le persone a bordo del treno regionale, compreso il personale viaggiante, al momento del deragliamento. Due di loro sono rimaste ferite in modo lieve.

