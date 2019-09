​Si sente male e si accascia a terra mentre cammina sul sentiero Rilke

TRIESTE - Un uomo di 87 anni, originario dell'Austria, è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero Rilke, vicino a Trieste. Secondo la ricostruzione del Soccorso Alpino e Speleologico, l'anziano, dopo essersi accasciato, è stato aiutato a sedersi dai compagni di camminata, ma non riusciva a rialzarsi. È stato quindi raggiunto dai tecnici del Cnsas della stazione di Trieste con i Vigili del fuoco e caricato su una barella per essere accompagnato all'ambulanza del 118. L'intervento si è risolto in un quarto d'ora.

