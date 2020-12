Chiede l'elemosina, al "no" prende a calci e schiaffi i passanti

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per percosse, resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità un cittadino rumeno. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo, privo di mascherina, ha chiesto l’elemosina ai passanti in piazza Garibaldi e, al loro diniego, li ha colpiti con calci e schiaffi, comportamento che ha già avuto nei giorni scorsi sempre nella stessa piazza. Sono giunte alcune telefonate alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto è stato inviato prontamente personale della Squadra Volante. Alla vista degli operatori il cittadino comunitario ha assunto un comportamento aggressivo e si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità e di indossare il sistema di protezione individuale. Inosservanza che è stata successivamente sanzionata amministrativamente. Per nulla collaborativo, ha opposto resistenza ed è stato accompagnato negli Uffici di Polizia.

