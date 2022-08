Pizzicati in via Forlanini mentre buttano rifiuti edili nei cassonetti: denunciati 3 uomini

TRIESTE - La scorsa settimana, una pattuglia della polizia locale, passando in via Forlanini durante il servizio, ha notato un autocarro fermo in prossimità di un'isola ecologica: lì vicino, tre uomini stavano frettolosamente gettando nei cassonetti dei voluminosi sacchi neri appena scaricati dal mezzo. Un comportamento che ha insospettito gli agenti che hanno dunque deciso di fermarsi e controllare: in effetti, i sei grossi sacchi contenevano materiale edile di risulta –- cartongesso e isolante – il cui smaltimento deve seguire precise procedure. La pattuglia ha perciò proceduto con l'identificazione dei tre furbetti, facendo loro recuperare i sacchi che avevano già buttato nel cassonetto: successivamente e con il supporto del Nucleo di polizia ambientale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazione del testo unico Ambiente, mettendo sotto sequestro l'autocarro e il materiale di scarto.



APPROFONDIMENTI MESTRE Mestre, allarme degrado in via Poerio: «Tossicodipendenti e... TREVISO Addio alla discarica di via Orsenigo a Treviso. Al suo posto...