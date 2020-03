Abbandona rifiuti ingombranti sulla via: maxi multa da 600 euro

TRIESTE - Alcuni giorni fa, grazie alla segnalazione di un cittadino e alla collaborazione dell’Acegas si è riusciti a rintracciare il responsabile dell’abbandono in prossimità dell'isola ecologica di via Guerrrazzi di materiale destinato alla discarica. Pur sapendo che la speranza di trovarlo fosse ridottissima le Guardie Ambientali sono riuscite in breve tempo a risalire al responsabile. L’uomo è stato sanzionato per l’art. 23 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una sanzione di 600 euro e l'Acegas ha provveduto ad asportare il materiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA