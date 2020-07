TRIESTE - Un uomo senza fissa dimora, con vari alias, fra cui F.B., 25enne nato in Serbia, si è presentato in Questura per richiedere il passaporto italiano. Dopo le opportune verifiche, è stato denunciato per essersi dichiarato cittadino italiano e per falsità ideologica, avendo presentato in passato denuncia di smarrimento del certificato di nascita rilasciato – sempre a suo dire – dal Comune di Trieste. La Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello un cittadino pakistano di 19 anni. E’ stato fermato e identificato in piazza Goldoni da personale di una Volante della Questura.





