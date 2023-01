Si ferma a bordo strada per far fare la pipì al figlio: ricercato finisce in manette

TRIESTE - Mettersi in viaggio con una famiglia numerosa comporta delle soste con tappe obbligate, soprattutto quando il bambino non riesce più a trattenerla. Situazione banale ma che comporta qualche rischio, soprattutto se il papà è un ricercato. E così mentre la famigliola è costretta a questa sosta tecnica in un’area di servizio lungo la Sp35 a Sgonico, attira l’attenzione della pattuglia dei Carabinieri di Prosecco. E così, neanche il tempo di andare in bagno, che i militari scoprono che il genitore è un ricercato. L’uomo, un cittadino romeno di 39 anni, deve scontare 2 mesi di reclusione per invasione di terreni per fatti commessi nella provincia di Ancona 10 anni fa. Così la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco lo arresta e lo conduce al carcere del Coroneo a Trieste.