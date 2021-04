Ricercato per furto e porto abusivo di armi: arrestato un 31enne

TRIESTE - La scorsa notte i Carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico svolto a Fernetti, hanno rintracciato un 31enne rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (PA). Viaggiava su un autobus di linea diretto in Francia e, ai Carabinieri che lo hanno fermato per identificarlo, ha riferito di essere diretto in Provenza per partecipare all’imminente raccolta delle pesche. I militari, approfondendo le verifiche sul suo conto, hanno però scoperto che nel 2013 era stato emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, relativo a una serie di furti perpetrati nei cantieri disseminati lungo le autostrade. L’uomo, assieme ad altri componenti di una banda dedita a reati contro il patrimonio, faceva razzia di taniche di carburante e utensili lasciati incustoditi nei depositi dei cantieri. I Carabinieri lo hanno quindi dichiarato in arresto e, a conclusione delle formalità di rito, lo hanno condotto al Coroneo, dove sconterà una pena.