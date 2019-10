Ricercato per furti in abitazione, era sul pullman: arrestato 43enne

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese, V.G., di 43 anni. L’umo si trovava a bordo di un pullman di linea che opera sulla tratta Albania-Italia e diretto a Torino. Personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha impegnato nel controllo del territorio ha fermato il torpedone a Basovizza, appena entrato in territorio nazionale.Dagli accertamenti effettuati sui passeggieri è emerso a carico dell’albanese un mandato di cattura emesso dalla Procura di Genova per espiare una pena di 2 mesi e 19 giorni di reclusione a seguito di furti in abitazioni commessi nel settembre 2015 nel capoluogo ligure. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere.