Ricercato dagli anni '90 per spari e lesioni personali: preso 75enne

TRIESTE - I Carabinieri di Aurisina hanno arrestato un 75enne, ricercato dagli anni '90 quando si rese colpevole di esplosione di colpi di arma da fuoco e lesioni personali durante la stagione dei movimenti indipendentisti. L'uomo è stato rintracciato in seguito al controllo di un autobus diretto in Romania. E' stato identificato tra i passeggeri, si tratta di un rumeno, risultato destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Moldavia. In seguito a quegli eventi l’uomo aveva trovato rifugio in Francia ma, nel frattempo, in Moldavia veniva condannato in contumacia e veniva emesso, nei suoi confronti, un mandato di cattura internazionale. Tratto in arresto è stato portato al carcere del Coroneo in attesa della decisione sulla sua estradizione. Se estradato dovrà scontare 7 anni di carcere.