Ricercato romeno stava fuggendo a Trapani in bus: beccato dalla polizia

DUINO AURISINA - Un cittadino romeno, D.M., di 43 anni, latitante e condannato ad espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per rapina, è stato arrestato ieri, 21 gennaio, dalla polizia. Il ricercato, che ha a suo carico un ordine di carcerazione della Procura d Torino, era a bordo di un pullman con destinazione Trapani, che è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Duino per un controllo, mentre percorreva il raccordo autostradale di Trieste. Nel corso del controllo, il ricercato è stato identificato e fatto scendere dal bus: ora è in carcere a Trieste.



