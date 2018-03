Cercano di lasciare l'Italia in bus: presi due giovani ricercati romeni

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Altri due arresti al valico confinario di Fernetti, uno dei passaggi preferiti per i soggetti colpiti da provvedimenti di carcerazione su tutto il territorio nazionale. Si tratta di persone spesso originarie dell’Europa dell’Est e dei Balcani, che tentano di sottrarsi all’esecuzione della pena lasciando l’Italia. E’ il caso degli ultimi due malviventi, entrambi di nazionalità romena, rintracciati dai carabinieri di Aurisina in due distinti controlli effettuati, nella giornata di ieri 21 marzo.La prima arrestata è una donna, S. C. A. 27enne destinataria di un ordine di carcerazione per una serie dinel 2009. Il secondo arrestato è un 21enne, B. P., che deve scontare 2 anni e 8 mesi per una rapina in concorso commessa nel 2014, sempre a Milano. Gli arrestati sconteranno le rispettive pene al carcere del Coroneo.